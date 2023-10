Domenica 22 ottobre a Scheggino 'Benessere donna sport'

Una giornata all'insegna dell'attività sportiva all'aria aperta, nel suggestivo scenario della verde Valnerina. È quello che propone, domenica 22 ottobre, a Scheggino l'iniziativa "Benessere donna sport", nell'ambito del progetto "Valnerina Green".

Il programma si aprirà alle 11.00 al Giardino Pangea, dove si terrà una lezione dimostrativa di Qi Gong a cura di Adele Marsiletti (massimo 15 partecipanti su prenotazione: 3454647904). Nel pomeriggio, alle 15.00, si prosegue al Giardino del Museo del Tartufo Urbani e sarà ancora Adele Marsiletti a presentare "Il Qi Gong e lo sport", arte marziale come scelta di benessere psicofisico. Sarà poi Filippo Pecchioli, pt e atleta power lifting, alle 15.45, a proporre l'attività "Strength is a skill", quanto la forza è importante nella vita quotidiana.

Modera Yuri Di Benedetto, presidente dell'associazione Aurora.

Nell'ambito della manifestazione ci sarà poi spazio per alcuni riconoscimenti rispetto a pugilato, judo, lotta, muay thai, rugby: dalle 16.30 saranno infatti assegnati il "Premio Benessere donna" ad atlete di FederKombat, Federazione pugilistica italiana (Fpi) e Fijlkam e il "Premio Scheggino Sport" a Flavio Qershija, atleta schegginese Fpi vincitore del Torneo Internazionale Belgio-Italia categoria 70kg Elite.

Benessere Donna sport proseguirà in piazza Carlo Urbani con prove di lezione pre-pugilistica, a cura dell'Asd Scuola pugilato Spoleto, che prevedono un percorso ludico sportivo per bambini, percorso pre-pugilistico adulti, riscaldamento, salto della corda, esercizi con la pallina da tennis per migliorare equilibrio e riflessi, sacco a terra e colpitori. A chiudere la manifestazione, alle 17.30, l'allenamento live di pugilisti.

L'evento è realizzato con il contributo UmbriAperta - Avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali - progetto finanziato con risorse Fsc.



