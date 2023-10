Da Trevi 5 mila euro all'ospedale pediatrico oncologico di Kiev

Cinquemila euro per l'ospedale pediatrico oncologico di Kiev: sono i soldi raccolti a Trevi (Perugia) grazie all'iniziativa "Millennium marathon for peace" organizzata dal Panathlon club Clitunno con la collaborazione dell'associazione Cavalieri del Millennium per la pace.

Alla consegna dei fondi, organizzata al complesso di San Francesco dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ferdinando Gemma, ha partecipato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Questa iniziativa - ha detto il ministro - è la dimostrazione di come nel nostro Paese ci sono tanti italiani che guardano a coloro che soffrono". Aggiungendo che "l'Italia si sta contraddistinguendo per le iniziative umanitarie, anche in questi giorni di guerra in Medio Oriente abbiamo cercato di portare conforto alla popolazione civile".



