A Perugia evento di Forza Italia con Tajani e Zangrillo

Con il titolo "Forza Italia per l'Umbria e per l'Italia" si è svolto oggi a Perugia un evento con interventi di numerosi esponenti del partito azzurro, nazionali, regionali, imprenditori ed esperti, con un focus sulle politiche di Forza Italia in Parlamento che si riflettono anche per la crescita dell'Umbria.

Ad aprire e coordinare i lavori è stato Andrea Romizi, coordinatore regionale di Forza Italia Umbria e sindaco di Perugia.

In apertura è stato presentata l'associazione "L'Aura", fondata in ricordo di Laura Buco. A seguire "Ottobre Rosa - la prevenzione al centro delle politiche sanitarie" è stato il primo panel con Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna.

Al centro il tema delle prevenzione in riferimento alle politiche sanitarie, con un approfondimento sull'importanza delle diagnosi per contrastare i tumori al seno.

Dopo l'intervento della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, c'è stato il panel di Forza Italia Giovani Umbria sulla transizione digitale, un tema molto importante per l'Umbria e per il suo territorio, come è stato sottolineato.

Europa, Umbria e Agroalimentare sono stati invece i temi al centro del quarto panel con interventi, tra gli altri, di Francesca Peppucci e Salvatore De Mei, Europarlamentari del gruppo del Partito Popolare europeo, e Roberto Moroni, assessore regionale all'Agricoltura.

Filiera dell'agroalimentare, come spiegato, estremamente importante per l'economia dell'Umbria, e non solo a livelli europei.

L'iniziativa, che ha visto la partecipazione tra gli altri anche del vicepresidente vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, si è poi chiusa con l'intervento del segretario nazionale di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, preceduto dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.





