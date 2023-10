Una mostra a Gubbio racconta il percorso artistico di Leoncillo

Trenta sculture e varie opere su carta, realizzate tra il 1934 e il 1968, raccontano il percorso artistico di Leoncillo, considerato tra i maggiori artisti del XX secolo e tra i massimi rappresentanti dell'Informale internazionale: dal 21 ottobre, Gubbio ospita fino al 7 gennaio 2024 nelle Logge dei Tiratori "Leoncillo. Ritorno a Gubbio", l'esposizione dedicata a Leoncillo Leonardi, nato nel 1915 a Spoleto, morto prematuramente a Roma nel 1968.

Le sculture di varie dimensioni sono messe in relazione con una selezione di opere su carta, per mostrare l'originalità di un linguaggio artistico assai articolato, diventato modello e fonte di ispirazione per le successive generazioni.

Curata da Enrico Mascelloni, con il coordinamento di Francesco Balsamo ed Elisa Polidori e la collaborazione di Maurizio Stazi, la mostra coinvolgerà nel suo itinerario di visita anche altre tre sedi della città eugubina: il Palazzo Ducale, il Museo Diocesano e il Park Hotel ai Cappuccini.

Palazzo Ducale ospita due grandi sculture di Leoncillo, acquisite negli anni '60 attraverso il Premio Gubbio di scultura. Il Museo Diocesano ospiterà un'opera di collezione privata, il Park Hotel ai Cappuccini presenterà alcuni lavori, prevalentemente del suo noviziato romano e della stagione neocubista.

Nelle Logge dei Tiratori verranno presentate alcune tra le sue opere più note, accompagnate da bozzetti preparatori tanto in ceramica che su carta. La mostra di Gubbio affronterà il lavoro di Leoncillo nel contesto del paesaggio morfologico e sociale umbro in cui nacque e che sempre resterà determinante per la sua opera.

La rassegna è promossa dall'associazione culturale La Medusa con il patrocinio del Polo museale dell'Umbria, del Comune di Gubbio, il sostegno della Fondazione Perugia ed il contributo della Regione Umbria, in collaborazione con la Diocesi di Gubbio, Palazzo Ducale di Gubbio, l'Associazione Host e il Park Hotel ai Cappuccini.



