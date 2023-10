Sabato al Lyrick Proscenium-Festival della canzone d'autore

E' in programma sabato 21 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Lyrick di Assisi la quinta edizione di "Proscenium Festival della canzone d'autore - Città di Assisi", il concorso canoro nazionale, patrocinato dalla Siae e riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale, La manifestazione (i biglietti sono ancora in vendita su ticketitalia.com) sarà presentata da Luca Ward, affiancato da Loredana Torresi che risalirà anche sul palco del "Dopo Festival", in programma domenica 22 ottobre alle ore 18.00 al centro commerciale Collestrada, insieme all'imitatore e cantante Antonio Mezzancella.

In questa edizione della kermesse 134 sono state le iscrizioni pervenute ma solo 12 sono stati gli artisti che si sono classificati per la finale e che canteranno dal vivo accompagnati dall'orchestra ritmo sinfonica di Proscenium, diretta dal maestro Paolo Ciacci.

Si esibiranno intervallandosi sul palco con alcuni ospiti, fra i quai Raf, Claudio Cecchetto, Karima, Russell Russell.

La manifestazione, ideata ed organizzata dall'associazione "Proscenium - Progetto scenico umbro", prevede cinque premi: "Siae - Cristian Parisi" per la miglior canzone (vincitrice assoluta, conferita al 50% dagli stessi cantanti in gara e al 50% dalla giuria di qualità) che riceverà in premio l'opera d'arte figurativa del maestro Stefano Chiacchella, Pegaso Università Telematica per la migliore musica (che sarà assegnato dall'orchestra), Humilis per il miglior testo (dato da Beppe Dati), Radio Subasio per la Canzone più radiofonica (deciso dagli speaker di Radio Subasio), Giuria Popolare Centro Commerciale Collestrada (scelto dal pubblico in sala e che sarà consegnato durante il Dopo Festival). La giuria è presieduta da Claudio Cecchetto.

Ogni anno la manifestazione prevede un premio dedicato alla solidarietà denominato Premio Canticum. In questa edizione sarà devoluto a "Riaccendi la vita", progetto nato dall'incontro di istituzioni, enti e associazioni del territorio dell'assisano che si trovano a condividere, quale obiettivo comune, l'attenzione alle persone fragili e ai loro familiari.



