Presidente Umbria su Facebook, 'forza Giorgia'

"Forza Giorgia, continuiamo lavorare per il bene delle nostre Comunità!" è il messaggio che la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha rivolto sui social alla premier Giorgia Meloni che ha annunciato la fine della sua relazione con Andrea Giambruno. Pubblicando su Facebook una foto di loro due, vicine e sorridenti.

"Esprimo sincera solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni - ha scritto Tesei -, come presidente di Regione, come donna e come madre, per la vergognosa speculazione politica su questioni personali alla quale è da tempo sottoposta insieme ai suoi affetti più cari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA