Presidente biosfera del Peglia saluta vertici Scuola lingue

Il presidente della Riserva della biosfera Unesco del Monte Peglia l'avvocato Francesco Paola ha incontrato a Perugia il nuovo comandante della Scuola di lingue estere dell'esercito, il generale Pietro Romano, e quello uscente, il generale Emiliano Vigorita.

Vigorita si è congratulato con la Riserva della biosfera - secondo quanto da questa riferito - per il ruolo svolto anche nella promozione di cooperazioni inter istituzionali efficaci e di elevato livello come avvenuto in occasione dell'evento su "Clima e diritti umani" realizzato lo scorso 31 maggio presso la Scuola.

Il presidente Paola ha espresso il "suo più speciale ringraziamento" al generale Vigorita e ha trasmesso al parigrado Pietro Romano gli auguri di buon lavoro. Ha portato agli ufficiali i saluti del presidente onorario Christian Masset, già ambasciatore di Francia in Italia, e del generale Antonio Ricciardi, presidente onorario del centro studi della Riserva, che si è detto onorato della cooperazione tra la Riserva e la Scuola lingue estere dell'esercito, "che può determinare ancora altre iniziative del più elevato livello culturale e propositivo così come richiesto dai tempi attuali delle mutazioni climatiche, i cui impatti sui temi della prevenzione, della sicurezza e strategici sono sempre più evidenti".



