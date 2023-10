Montone torna a celebrare castagne, funghi e tartufo

Il borgo di Montone si accinge ancora una volta a celebrare castagne, funghi e tartufi con la tradizionale Festa del bosco, da sabato 28 ottobre a mercoledì primo novembre. Il programma della manifestazione, alla sua 39/a edizione, è stato presentato a palazzo Donini, a Perugia.

All'incontro sono intervenuti Roberto Morroni, vicepresidente della Regione Umbria con delega alle politiche agricole e agroalimentari, Mirco Rinaldi, sindaco di Montone, Roberta Rosini, assessore al turismo del Comune di Montone, e Fabrizio Croce, direttore artistico della Festa del bosco.

"La Festa del bosco è senza dubbio - ha sottolineato il sindaco Rinaldi - una delle più suggestive e partecipate manifestazioni autunnali dell'Umbria. Una tradizione per la gente del luogo, come è tradizione che gli artigiani dell'enogastronomia e del saper fare vadano a occupare e accendere le luci delle vecchie cantine, dei fondi e dei palazzi storici che si affacciano nelle piazzette e nei vicoli del borgo, messi gratuitamente a disposizione dagli abitanti, che ringrazio".

Oltre alla mostra mercato dei prodotti del bosco e del sottobosco, aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00, in queste botteghe sarà possibile trovare prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato locale. Tutti i giorni sono, inoltre, previste degustazioni gratuite.

Nel chiostro di san Francesco sono previsti un focus per la promozione e la conoscenza dei vini delle cantine aderenti (lunedì 30 alle 18.00), la presentazione del vinosanto da uve affumicate dell'alta valle del Tevere (sabato alle 17.00) e un incontro per la valorizzazione delle cultivar autoctone di olivo (domenica alle 16.00).

Non mancheranno visite guidate, passeggiate a piedi e a cavallo nei boschi, mostre e spettacoli di artisti di strada e streetband.

Per i bambini tante proposte dedicate. Per raggiungere il centro storico di Montone sarà a disposizione un bus navetta gratuito.

"Un'altra bella iniziativa - ha commentato Morroni - dove l'Umbria si presenta al pubblico mostrando un bel volto di sé, mettendo in vetrina specificità e tratti identitari delle nostre produzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA