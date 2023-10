Incidente stradale ad Attigliano sull'A1, sei feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì lungo l'autostrada A1, poco prima di Attigliano (Terni) in direzione sud. Quattro i veicoli coinvolti e sei le persone rimaste ferite, in modo lieve.

Otto i chilometri di coda in serata.

Il traffico non è bloccato ma scorre all'interno dell'area di parcheggio adiacente al luogo dell'incidente. Sul posto pattuglie della polizia Stradale di Orvieto, vigili del fuoco e ambulanze del 118.

In serata, intorno alle 19.30, è tornata alla normalità la situazione della viabilità lungo l'A1, nella zona interessata dall'incidente. I feriti che hanno avuto bisogno di cure ospedaliere sono due e sono stati trasportati all'ospedale di Orvieto. Gli altri quattro sono stati medicati sul posto. Sulle cause e la dinamica dell'accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale.



