Appalto pulizie Poste Italiane, lavoratrici in sciopero

"Ci hanno tagliato le ore, in maniera unilaterale, ma gli uffici postali che dobbiamo pulire non si sono rimpiccioliti. Pretendono che facciamo in un'ora quello che prima facevamo in due. Ma alla fine del mese cosa portiamo a casa? Niente, una miseria": rabbia ed esasperazione sono i sentimenti delle lavoratrici dell'appalto di pulizia degli uffici postali dell'Umbria, dipendenti della ditta Miorelli, appaltatrice di Poste Italiane nella regione.

"Quello che è successo - come ha spiegato venerdì mattina Marta Melelli, segretaria Filcams Cgil Perugia, all'ufficio stampa della Cgil, nel corso dello sciopero con presidio davanti all'ufficio postale di via Mario Angeloni a Perugia - è che il committente, Poste, e l'azienda appaltatrice, in maniera unilaterale e senza che sia intervenuto un cambio d'appalto, hanno decurtato l'orario a queste lavoratrici e lavoratori, che sono già in forte difficoltà perché hanno salari bassi e contratti da poche ore settimanali".

Di qui la decisione di proclamare, nella giornata di mobilitazione nazionale, lo sciopero nella provincia di Perugia e un presidio anche in quella di Terni (nel pomeriggio con Filcams Cgil e Uiltrasporti davanti all'ufficio postale di via Bramante).

"È una questione di dignità - ha detto una delle lavoratrici in sciopero intervenendo al presidio di Perugia - perché la mattina presto noi ci alziamo e andiamo a fare il nostro lavoro, proprio come fanno i dirigenti, e non è possibile che alla fine del mese non riusciamo a portare a casa uno stipendio dignitoso per dare da mangiare ai nostri figli". "Le aziende appaltatrici tagliano illegittimamente, Poste Italiane non risponde - ha concluso Melelli - senza alcuna considerazione e preoccupazione per le conseguenze sociali ed occupazionali che gli addetti del settore subiscono a causa delle loro scelte. La mobilitazione dunque continuerà ".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA