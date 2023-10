Fisico, sul Covid non più condizioni per modelli credibili

Nei lunghi mesi del Covid le previsioni statistiche e i modelli matematici applicati alla pandemia hanno rappresentato fonte di speranza e di preoccupazione, ma ora che il virus e l'approccio ad esso sono cambiati "non ci sono più le condizioni quantitative per fare modellistica credibile": a dirlo è il fisico Luca Gammaitoni, dell'Università di Perugia, che ha analizzato a lungo l'andamento delle infezioni da virus SarsCoV2 attraverso i numeri. "Attualmente i dati dei positivi al Covid hanno scarsa credibilità perché sono quantitativamente pochi e non sono raccolti con criteri statistici (pochi tamponi e fatti in modo volontario e non sistematico)" ha spiegato rispondendo all'ANSA.

"Gli unici numeri che potrebbero essere affidabili - ha rilevato ancora Gammaitoni - sono quelli dei ricoveri in area medica Covid. Però anche questi sono numeri bassi (per fortuna) e quindi statisticamente poco significativi (la statistica e i modelli funzionano bene sui numeri grandi). In più c'è il fatto che (sempre per fortuna) coloro che risultano positivi sviluppano sintomi in genere molto blandi, salvo casi di fragilità particolari".

"In conclusione: al momento non ci sono le condizioni per fare modellistica affidabile di questa epidemia che, tuttavia, come tutte le epidemie avrà i suoi cicli che tenderanno a ripetersi, come già per tutte le altre forme di influenza", ha sottolineato il fisico. "Grazie alle campagne di vaccinazione e in assenza di nuove varianti pericolose - ha concluso - la situazione è (ancora per fortuna, ma anche per merito degli scienziati) non preoccupante".



