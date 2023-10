Ap, sul Sii i sindaci del Pd sono venuti meno agli impegni

Sono "venuti meno ai loro impegni" "i sindaci del Pd che avevano raggiunto l'accordo con Bandecchi per il rinnovo del consiglio di amministrazione" del Sii di Terni. Lo sostiene il coordinatore umbro di Alternativa popolare Riccardo Corridore, vicesindaco di Terni. "Il cda, espressione del centrodestra del Sii, rimane in carica in prorogatio" afferma in un comunicato.

"È palese - sostiene Corridore in una nota - che il Pd abbia la responsabilità politica che resti in carica un cda di destra e, a questo punto, li invitiamo a trovare una convergenza con Fratelli d'Italia a partire dalla prossima assemblea di cui ci accingiamo a chiedere la convocazione in modo da perseguire la linea politica dettata da chi dirige effettivamente i democratici. Siamo e restiamo gli unici coerenti e rispettosi del mandato dei cittadini che sono gli unici cui dobbiamo il massimo rispetto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA