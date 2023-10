Ad Assisi dialogo tra religioni attraverso il cibo

Proporrà un dialogo tra quattro religioni, cattolica, ebraica, musulmana e buddista attraverso gli alimenti, la prima edizione di FratelloCibo, l'iniziativa culturale e gastronomica che si terrà al Sacro Convento di Assisi il 22 e 23 ottobre. Con la direzione artistica del critico Luigi Cremona.

Il tema sarà al centro anche di un convegno con autorevoli docenti e giornalisti provenienti da diverse zone d'Italia.

L'iniziativa - spiegano gli organizzatori - si snoderà tra la piazza Inferiore di San Francesco e il ristorante Il Frantoio, poco distante dalla Basilica Superiore.

Domenica 22 ottobre lo street food sarà protagonista, dalle 12 alle 17, nel cuore del Sacro Convento attraverso alcune ricette con protagonista il pane, declinato in quattro versioni legate alle quattro religioni. Per l'occasione, ospiti gli chef Daniele Lippi e Adriano Baldassare.

Spazio anche ad un momento di approfondimento: lunedì 23 ottobre, a partire dalle 9, nella sala della Pace del Centro Congressi "Colle del Paradiso" si terrà il convegno "Nutrire l'anima", come le religioni hanno influito sul modo di alimentarsi di interi continenti.



