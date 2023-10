'Unto 2023', Assisi celebra il suo territorio e l'olio nuovo

È in programma dal 21 ottobre al 19 novembre prossimi ad Assisi l'undicesima edizione di "Unto" (Unesco, natura, territorio, olio), manifestazione dedicata all'olio extravergine di oliva appena franto e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Assisi, è inserita nel cartellone ufficiale di "Frantoi Aperti", evento nazionale dedicato alla cultura dell'olio di oliva. Tanti gli appuntamenti, fra visite guidate al patrimonio Unesco, degustazioni con esperti del settore, convegni, mostre, trekking e passeggiate culturali, concerti e laboratori per bambini, oltre alle immancabili visite gratuite ai frantoi, in cui vivere l'emozione della spremitura dal vivo e l'assaggio dell'olio nuovo in bruschetta.

Il programma è ricco di eventi, attività ed esperienze organizzati dal Comune, in collaborazione con pro loco e associazioni del territorio.

Si comincia il 21 ottobre, alle 15.30 con una passeggiata tra oliveti e vigneti, intorno a Santa Maria degli Angeli, abbinata a degustazioni. Previsto anche uno spettacolo medievale con mangiafuoco e altre attrazioni.

Dal 28 ottobre al primo novembre, a Palazzo Monte Frumentario, la mostra mercato dedicata all'olio extravergine e ad altri prodotti tipici umbri, come tartufo, salumi, legumi, vino e zafferano, che fino al primo novembre vedrà protagoniste diverse aziende agricole di Assisi e del territorio.

Il primo novembre, alle 11.00, in Sala della Conciliazione, nel Palazzo comunale di Assisi, ci sarà l'assegnazione del "Premio Falchetti" in memoria di Federico Falchetti, giovane assisano, già responsabile dell'ufficio comprensoriale della Coldiretti di Perugia, zona di Assisi, scomparso prematuramente.

Tra gli eventi speciali dell'edizione 2023 di Unto, a Palazzo Monte Frumentario, dal 28 ottobre al primo novembre, ci sarà "Simposio del legno d'ulivo di Assisi": esposizione delle opere realizzate, con radici di ulivo del territorio assisano, da artisti internazionali di arte contemporanea.

Unto è anche musica, con concerti a ingresso libero, durante i giorni della mostra mercato, tutti alle ore 17.00, a Palazzo Monte Frumentario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA