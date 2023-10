Tesei, per il Piano rifiuti 'un grande lavoro di squadra'

"Abbiamo portato a compimento un complesso iter di un piano strategico, atteso da tempo, che guarda al futuro della regione anche dal punto di vista della sostenibilità": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in apertura dell'incontro organizzato a palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa umbra, commentando il nuovo Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti che proprio oggi, mercoledì 18, ha avuto l'approvazione della Seconda commissione e che il 14 novembre arriverà in aula per il passaggio finale.

"Quello della chiusura del ciclo ci preoccupava molto - ha sottolineato Tesei - e abbiamo così lavorato costruendo un gruppo di lavoro di alto profilo professionale, mettendo da parte preconcetti seguendo invece la scienza e chi conosce la materia, con una costruzione che è stata articolata. Dopo la disamina in Giunta è iniziato l'iter in Commissione dando modo a tutti di poter esaminare il Piano".

Per Tesei è stato quindi fatto "un grande lavoro di squadra" ed ora, ha aggiunto, "la palla passa all'Assemblea legislativa, l'organo che deve dare l'ultima parola che arriverà presto perché bisogna dare finalmente alla comunità regionale una risposta attesa da tempo".

Un Piano che secondo la presidente della Regione si configura anche come uno strumento strategico fondamentale per la tutela dell'ambiente e quindi per costruire un futuro sostenibile di benessere e qualità della vita: "Quello che stiamo comunicando con il brand 'Umbria Cuore Verde d'Italia' deve essere sostanziato da una serie di attività, con un percorso di sostenibilità declinata a 360 gradi. L'obiettivo - ha concluso Tesei - è continuare il percorso di crescita che stiamo portando avanti con tutti, per arrivare anche al risultato dello sconto in bolletta".



