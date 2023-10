Pd Umbria, 'non lavoriamo a cartelli elettorali con Ap'

"Il Partito democratico ha piena fiducia nei propri sindaci e rispetta la loro autonomia nel ricercare le migliori soluzioni per promuovere il bene dei propri concittadini, dialogando con tutti gli attori istituzionali laddove richiesto in ambito sovracomunale, senza distinzione di colore politico. Ciò premesso, la segreteria regionale del Partito democratico sta lavorando alla costruzione di una coalizione strutturata e strutturale con tutte le forze politiche e civiche di centrosinistra, alternativa alle destre e alle forze populiste, non a cartelli elettorali con Alternativa popolare".

Così in una nota la segreteria regionale del Partito democratico dell'Umbria.

"È dunque fondamentale - prosegue la nota - distinguere il piano istituzionale e la necessità di intese tra enti a guida politica differente laddove necessario, da quello politico e partitico dove invece è indispensabile una coerenza valoriale e programmatica per creare alleanze credibili. Al centro delle nostre priorità stanno il diritto alla salute, il lavoro di qualità e tutelato, lo sviluppo sostenibile; salario minimo legale, tutela della sanità pubblica, gratuita e universalistica, e misure di dignità che questa destra al governo, regionale e nazionale, ha dimenticato, sono infatti le nostre battaglie in questo momento. Temi su cui la segreteria regionale del Pd è al lavoro, alla vigilia di una nuova stagione di mobilitazione che ci vedrà in piazza a Roma il prossimo 11 novembre, ma anche in Umbria nei presidi sanitari, con la massima attenzione a tutte quelle situazioni che il centrodestra ha abbandonato, a partire dai pazienti che per una visita medica, un esame diagnostico o un'operazione chirurgica devono attendere un anno o rivolgersi al privato.

E' in questo quadro che, in un periodo cruciale nel quale torneranno al voto i due terzi dei comuni umbri, il parlamento europeo e poi la Regione, siamo impegnati nella costruzione di un'alternativa solida e credibile, coesa e unitaria, con obiettivi chiari per un'Umbria più giusta a partire da una coalizione solida con chi condivide questi obiettivi e non il solito cartello elettorale".

"Con ogni evidenza - conclude segreteria regionale del Partito democratico dell’Umbria - Alternativa popolare non rientra tra gli interlocutori possibili per questo progetto, nella speranza che non si ripetano le divisioni fallimentari già sperimentate al Comune di Terni”.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA