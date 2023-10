I Ceri di Gubbio in una mostra al Parlamento europeo

I Ceri di Gubbio sbarcano al parlamento europeo, per una mostra dedicata.

"È per me un grande onore poter ospitare i Ceri di Gubbio nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo in occasione dei 50 anni dello stemma della Regione Umbria", ha affermato la parlamentare europea Francesca Peppucci (FI-Ppe) spiegando che "grazie ad una collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Gubbio è stato possibile definire ed organizzare questa importante mostra, che si terrà nella settimana di lavori di Plenaria che va dal 15 al 19 gennaio".

Nello spazio espositivo riservato, saranno esposti i Ceri mezzani, immagini della festa dei Ceri di Gubbio e lo stemma della Regione Umbria.

"L'Umbria - ha aggiunto Peppucci - dopo la mostra della Giostra della Quintana di Foligno, si rende nuovamente protagonista nel panorama europeo attraverso la celebrazione del suo simbolo, segno di identità e appartenenza. Occasioni come questa sono importanti per permettere agli altri paesi di conoscere ed apprezzare al meglio il nostro paese, attraverso la storia, le traduzioni e la nostra cultura".



