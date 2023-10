Usl Umbria 1, il 18 ottobre (H)Open Day Menopausa

In occasione della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ha organizzato l'(H)Open Day Menopausa che coinvolgerà il presidio ospedaliero Alto Chiascio e l'ospedale di Città di Castello, strutture dell'Usl Umbria 1 con il Bollino rosa. L'iniziativa - spiega la Usl - si pone l'obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche.

Nello specifico mercoledì 18 ottobre, nel presidio ospedaliero Alto Chiascio e nel consultorio del distretto Alto Chiascio si effettueranno vari consulti in presenza e da remoto.

Dalle ore 15.00 alle 17.00 i professionisti saranno a disposizione per un colloquio telefonico sulle tematiche dello screening mammografico nel percorso della menopausa per le donne nella fascia di età tra i 50 e gli 80 anni. Il numero da chiamare il giorno del colloquio è 075.8934693.

Dalle 15.00 alle 18.00 presso l'ambulatorio ginecologico dell'ospedale sarà possibile avere un colloquio in presenza sulle tematiche relative all'approccio integrato ospedale-territorio nel percorso della menopausa. Per informazioni e prenotazioni 075.9270466.

Sempre dalle 15.00 alle 18.00 ma al consultorio del distretto Alto Chiascio, nella struttura di largo San Francesco a Gubbio, sono previste visite ostetrico/ginecologiche in presenza, counseling con Eco-office per le donne in età compresa tra i 45-55 anni. Non è necessaria prenotazione. Nella stessa fascia oraria e nello stesso posto sarà possibile effettuare un'ecografia transvaginale. Anche in questo caso non è necessaria la prenotazione.

Attivi anche l'ospedale di Città di Castello ed il consultorio di San Giustino. "Facciamo una menopausa di riflessione…" è il titolo del convegno in programma il 18 ottobre alle 16.00 nella sala riunioni del nosocomio, sia in presenza sia seguendo la diretta Facebook, che trasmetterà i primi 30 minuti del convegno. Alle ore 16.00 nel consultorio di San Giustino è in programma un focus sulla menopausa.

L'appuntamento è in presenza con prenotazione obbligatoria (075.8932974; 075.9412594; 075.8560109).

Tutti i servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA