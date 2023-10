Una guida alternativa per l'arte di Luca Signorelli

Dopo Burri ora "La Valle di Signorelli", a Città di Castello, è protagonista di una guida in comunicazione aumentativa e alternativa, frutto del lavoro di 11 giovani con disabilità. Oggi la presentazione ufficiale in Pinacoteca e domani, al Quirinale, la consegna della prima copia al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un vero e proprio capolavoro di tecnica con il linguaggio dei simboli in comunicazione aumentativa e alternativa - spiega il Comune - è condensato in 20 pagine di una delle prime guide dedicate ad un autore e non ad un museo, "La Valle di Signorelli", un percorso che abbraccia le opere prodotte dal maestro del Rinascimento e la loro influenza sui committenti, tra cui la Pala di San Sebastiano e il ciclo di affreschi nell'Oratorio di San Crescentino a Città di Castello e la Deposizione nella chiesa di Santa Croce ad Umbertide, nell'anno del cinquecentenario della morte del maestro cortonese.

Aurora Bazzurri, Nizar Douari, Gioia Giorgi, Alberto Marinelli, Mattia Melelli, Matteo Perioli, Mirko Pietosi, Matteo Ricci, Giacomo Testi, Livia Tose e Luca Varzi sono i protagonisti di questo progetto editoriale. La guida è stampata da Cartoedit Srl.

Un progetto che rientra nel progetto "La città su misura" sostenuto grazie alle risorse comunitarie di Agenda urbana (2020/2022), in un nuovo percorso voluto dagli assessorati alla Cultura e alle Politiche sociali del Comune di Città di Castello.

"La valle di Signorelli" è il terzo lavoro prodotto in Caa che è stato preceduto negli scorsi anni dalla guida Area naturalistica dei laghi di Spada e dalla guida Museo Burri ex seccatoi del tabacco, queste ultime elaborate con la collaborazione della Usl Umbria 1.

In questo lavoro, dopo la parte dedicata alle opere presenti nella Pinacoteca comunale e nell'Oratorio di San Crescentino a Morra, si è trattato di uscire dal confine del comune per raggiungere luoghi diversi quali la Chiesa di S. Croce ad Umbertide, il Castello Bufalini a San Giustino e la Chiesa di San Francesco a Citerna.

Il sindaco Luca Secondi ha annunciato l'udienza al Quirinale di domani, 18 ottobre, alla presenza del presidente della Repubblica, al quale i ragazzi consegneranno le guide.



