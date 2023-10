Minoranza, 'esercito a Fontivegge? Fallimento per la Giunta'

"Se le uniche parole sulle quali questa Amministrazione focalizza l'attenzione quando parla di Fontivegge sono 'emergenza e contingenza', vuol dire che in tanti anni non è stata in grado di risolvere i problemi del quartiere attraverso una politica che non sia unicamente l'intervento dell'esercito". Lo scrivono in una nota i gruppi del Consiglio comunale di Perugia M5s, Partito democratico e Idee Persone Perugia.

"Se c'è emergenza - continuano - è perché la situazione è sfuggita di mano o quello che si è fatto non è stato sufficiente a restituire un quartiere sicuro ai cittadini. È vero che la situazione in questi ultimi anni è modificata e le condizioni sono peggiorate, anche causa di recenti politiche nazionali che stanno favorendo emarginazione e fragilità. Ma, nonostante la problematica complessa, un'Amministrazione non può accontentarsi di essere soddisfatta perché in una zona critica della città ha semplicemente alzato il livello di controllo e del mero fatto che Fontivegge non è peggiorata rispetto a 10 anni fa".

"Il rilancio di Fontivegge è stata una grande promessa del sindaco Romizi nella sua campagna elettorale, ma se dopo quattro anni - incalzano - si deve presentare un ordine del giorno per richiedere nuovamente l'intervento dell'esercito per affrontare ancora un'emergenza nel quartiere, allora questa Giunta dovrebbe farsi un esame di coscienza".

"Sicuramente il reimpiego dell'esercito, approvato in Consiglio, avrà la funzione di deterrente nei confronti della microcriminalità, ma non risolverà il problema e rischierà solo di spostarlo in un altro quartiere della città".

"Quanto al nostro abbandono dell'aula consiliare al momento della votazione dell'atto - affermano i consiglieri di opposizione - questo è avvenuto non per sottrarci al dialogo, ma perché di fronte ad un'ampia maggioranza su cui può contare la Giunta comunale, le poche presenze della stessa rappresentano la vera mancanza di rispetto per l'Aula. Pensare che di fronte a questo scenario, la minoranza si debba assumere la responsabilità di tenere il numero legale in aula - concludono i consiglieri - è assolutamente paradossale e irricevibile".





