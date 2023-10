Lega Perugia, 'esercito per la sicurezza in città'

"Potenziare il controllo del territorio per garantire sempre maggiore sicurezza e protezione ai cittadini e alle attività economiche di Perugia": approvato in consiglio comunale con 19 voti a favore, l'ordine del giorno del gruppo consiliare della Lega Perugia, presentato dal capogruppo Lorenzo Mattioni, sul reimpiego del contingente militare attraverso l'operazione Strade sicure.

"Riattivare Strade sicure spiegano in una nota i consiglieri della Lega Perugia - è indispensabile per rafforzare il contrasto a quei fenomeni di criminalità che si verificano a Fontivegge ed in altre zone della città dove la Lega e l'assessore Luca Merli hanno promosso e sostenuto le azioni delle forze dell'ordine volte al rispetto di ordinanze maggiormente restrittive, sgomberi di bivacchi e controlli di affitti sospetti. Potenziare la sicurezza e garantire maggiore controllo in una delle aree più calde della città è per noi una priorità, ma evidentemente l'opposizione non è dello stesso avviso. Da sottolineare l'atteggiamento strumentale della minoranza", concludono Ricci, Mattioni, Valigi, Bonifazi, sottolineando che "ad eccezione di Emanuela Mori, la minoranza non ha partecipato al voto scegliendo di uscire dall'aula".





