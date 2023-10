Foligno entra nella 'Rete nazionale delle città gourmet'

"Foligno è entrata a far parte del nucleo fondativo della 'Rete nazionale delle città gourmet' con l'adesione ufficiale al protocollo d'intesa siglato sabato scorso a Senigallia": lo ha reso noto il sindaco, Stefano Zuccarini.

"Un accordo strategico - ha spiegato - tra città sede dei principali festival internazionali delle tipicità italiane, allo scopo di raccordarsi per l'organizzazione e promozione degli eventi e per definire attività in sinergia con la possibilità di ottimizzare ed intercettare risorse".

L'intesa è stata sottoscritta da Foligno, che può vantare "I Primi d'Italia", San Vito Lo Capo con "Cous Cous Festival", Isola della Scala con "Festival del Riso Vialone Nano" e Senigallia.

"Un altro motivo di vanto per Foligno - ha commentato il sindaco - che grazie ad una proficua attività di promozione ed alla capacità di fare rete, riesce a giocare un ruolo da protagonista sullo scenario nazionale ed internazionale.

Ringrazio la consigliera comunale Daniela Flagiello per aver partecipato in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, e Aldo Amoni presidente di Epta Confcommerio come organizzatore dei Primi d'Italia. Un altro importante riconoscimento in grado di far fare a Foligno un salto di qualità su diversi fronti strategici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA