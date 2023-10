Nuova veste grafica per l'almanacco Barbanera 2024

Sostenibile, ricco di tradizioni e attento al mondo che cambia, l'almanacco Barbanera da sabato 21 ottobre torna nelle edicole e librerie con tanti pratici consigli "per un vivere quotidiano armonioso e consapevole".

L'edizione 2024 arriva con una veste grafica firmata da Roberta Pinti e con le illustrazioni di Monica Zani, immagini tratte da antichi almanacchi giocano con soggetti dal gusto contemporaneo e riempiono le pagine di colori. Rispetto al passato - spiega l'editore -, il nuovo almanacco si arricchisce di "tanti nuovi e utili" consigli, con quattro pagine in più ogni mese, dedicati al verde, alle attività in casa e al benessere personale, con il recupero di antiche tecniche e metodi naturali, qualche gioco per allenare la mente e "tenere lontana la pigrizia e pillole per amarsi un pò".

Nel Barbanera 2024 anche le previsioni astrologiche, specchietti sintetici sulle coltivazioni e i cibi di stagione, proverbi tramandati di generazione in generazione e la tradizionale tavola delle effemeridi con i santi del giorno, gli orari del levare e calare del sole e della luna, previsioni meteo, curiosità calendariali e le più importanti ricorrenze religiose e civili.



