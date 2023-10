Deruta entra a far parte della Strada europea della ceramica. Ad annunciarlo è "con grande orgoglio" il sindaco Michele Toniaccini, dopo che l'Assemblea che ha deliberato all'unanimità. "E' un onore, ma anche una responsabilità - prosegue - rappresentare, insieme a Faenza, l'Italia".

La Strada europea della ceramica è riconosciuta come itinerario culturale del Consiglio d'Europa, sottolinea il Comune in una nota. "Questo risultato - sostiene Toniaccini - è frutto di un lavoro e di un impegno che vengono da lontano e che abbiamo fortemente voluto proprio per assicurare a Deruta e alle altre città della ceramica quel salto di qualità che meritano.

Abbiamo creato le condizioni, a livello locale, perché ciò avvenisse e che si sono concretizzate nel potenziamento del museo regionale della ceramica, anche attraverso l'adozione di un regolamento; nella nomina di Deruta all'interno dell'associazione italiana Città della ceramica; nella costituzione della Strada della ceramica in Umbria, di cui siamo comune capofila; nelle relazioni nazionali e internazionali, nei gemellaggi con altre città che hanno portato a rafforzare la presenza di Deruta nel mondo; e, non da ultimo, nella storia, nelle tradizioni, nell'accoglienza che questa città da sempre esprime, valori su cui abbiamo investito progetti e risorse, perchè si rafforzassero nel tempo, come la tradizione dell'accensione dell'Albero di Natale in ceramica più grande del mondo; nella promozione, valorizzazione e tutela della ceramica artistica locale e del territorio e la capacità di essere attrattiva, come attestano i diversi programmi televisivi che hanno puntato le loro telecamere su Deruta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA