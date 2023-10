Condannato per furti in supermercati, arrestato in Romania

E' considerato specializzato in furti all'interno di supermercati, un romeno di 34 anni condannato per concorso in furto e arrestato nel suo Paese su mandato di arresto europeo emesso dalla procura generale di Perugia. E' stato bloccato durante un controllo presso l'aeroporto di Iasi, al confine con la Moldavia mentre era in procinto di far perdere ulteriormente le sue tracce.

L'attività investigativa intrapresa dall'ufficio Sdi della procura generale diretta da Sergio Sottani - si legge in un suo comunicato -, ha permesso di monitorare gli spostamenti del latitante e quindi di individuarlo. Dapprima l'uomo risultava presente nella città di Calarasi, a circa 400 chilometri dal luogo dell'arresto.

Il romeno - ricorda l'Ufficio - è stato condannato per aver commesso vari reati tra Ospedalicchio di Bastia Umbra, Umbertide, Sansepolcro. In particolare era specializzato in furti all'interno di supermercati, dove in più occasioni si era impossessato di articoli vari del valore di svariate centinaia di euro, dai prodotti per la cura della persona ai generi alimentari. In un'occasione aveva rubato 53 confezioni di parmigiano reggiano.

La pena residua che dovrà scontare è di circa due anni di reclusione.

Attualmente il soggetto è in attesa di estradizione verso l'Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA