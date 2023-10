Bettarelli chiede i tempi osservazione breve pronto soccorso

"Conoscere qual è il tempo medio e il tempo massimo di permanenza dei pazienti che accedono, tramite il pronto soccorso, alle unità di osservazione breve intensiva degli ospedali umbri" è l'obiettivo di una interrogazione del consigliere regionale del Pd Michele Bettarelli, vice presidente dell'Assemblea legislativa.

"Attraverso questo atto - sottolinea - intendiamo verificare il grado di appropriatezza delle attività erogate ai pazienti che accedono all'ospedale in emergenza-urgenza e sono affetti da patologie che richiedono un tempo breve di valutazione".

"L'Obi - ricorda Bettarelli in una nota diffusa da Palazzo Cesaroni - permette, infatti, al medico del pronto soccorso di disporre di più tempo per poter assumere le decisioni circa la necessità di ricovero o di dimissione del paziente, in base alle variazioni delle condizioni cliniche e agli effetti dei trattamenti e delle terapie erogate in osservazione. Tale modalità di gestione del paziente è da anni considerata indispensabile per le strutture di emergenza-urgenza. Essa consente di dimettere con maggiore sicurezza i pazienti che presentano sintomi o quadri clinici a rischio di rapido peggioramento, oppure che necessitano di un trattamento specifico e di breve durata. Il suo utilizzo ha consentito di ottenere anche una significa riduzione del tasso di ospedalizzazione, in linea con i cambiamenti organizzativi derivanti dalle recenti indicazioni ministeriali riguardo alla dotazione di posti letto per acuti.

Ciò premesso, rileviamo che, in taluni casi emersi di recente, risulterebbe che i tempi di osservazione presso il pronto soccorso si siano protratti fino ad alcuni giorni. Pertanto riteniamo opportuno verificare se ciò corrisponde al vero e se l'eventuale fattispecie risulta in linea con le linee guida ministeriali. È altresì necessario appurare se le modalità di gestione attuate in questi casi sia stata dettata dalle reali condizioni dei pazienti oppure - conclude Bettarelli - indotta dalla carenza di posti letto disponibili presso le strutture ospedaliere o da altri fattori organizzativi e gestionali".





