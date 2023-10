Assessore Umbria, sulla sanità fatto grande sforzo dal Governo

Parla di "grande sforzo fatto dal Governo per sostenere la sanità" l'assessore regionale umbro Luca Coletto commentando quanto previsto per il settore nella legge di bilancio. "E' stata invertita la rotta dopo dieci anni nei quali i precedenti Governi avevano tagliato 37 miliardi di risorse" ha detto rispondendo all'ANSA.

Coletto ha ricordato che le liste d'attesa "sono cresciute a causa delle restrizioni previste durante la pandemia". "Molti sembrano già avere dimenticato - ha affermato ancora l'assessore della Regione Umbria - le sofferenze di quel periodo e i rallentamenti nell'attività sanitaria ordinaria dovuti al Covid, con un accumulo di prestazioni che è particolarmente pesante per categorie fragili come gli anziani. Ora stiamo riallineando l'attività ospedaliera all'attualità".

Per Coletto è quindi "soddisfacente" l'intervento del Governo. "Molto c'è ancora fare - ha proseguito - a causa dei tagli pesanti degli ultimi dieci anni. La rotta è stata però invertita e ora avanti gomito a gomito con il Governo. C'è perfetta sintonia".

L'assessore ha infine definito "struttura portante per il futuro" il decreto ministeriale 77 incentrato sul Pnrr. "Prevede infatti - ha concluso - misure quali l'istituzione delle case della salute che permetteranno di sgravare gli ospedali dall'assistenza degli anziani che potrà essere fatta a casa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA