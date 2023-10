Arriva Umbria fashion contenitore di moda

Un contenitore di moda, arte, sostenibilità e solidarietà. un luogo in cui far dialogare giovani talenti, università, scuole di formazione e la grande tradizione umbra legata all'arte sartoriale, al ricamo, alla maglieria e in generale al mondo della moda, uno spazio di incontro che possa far nascere una rete, partendo da nuovi stimoli e guardando al futuro di questo settore in Umbria: tutto questo vuole essere Umbria fashion l'evento ideato e diretto da Laura Cartocci. L'appuntamento è stato presentato al salone d'Onore di Palazzo Donini e si svolgerà sabato 21 e domenica 22 ottobre alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori nel cuore di Perugia.

Alla conferenza stampa di presentazione, insieme a Cartocci, hanno partecipato Luca Merli, assessore al Comune di Perugia, e Donatella Tesei, presidente della Regione.

"Con questo evento dedicato alla moda - ha commentato Laura Cartocci - vogliamo gettare dei semi, avvicinare i ragazzi al mondo dei mestieri sartoriali per far crescere le competenze dei giovani nel settore e le loro opportunità d'impiego nella filiera del fashion, di quel made in Italy apprezzato in tutto il mondo, in cui vogliamo far eccellere il made in Umbria".

"La moda per l'Umbria rappresenta una risorsa - ha detto Tesei -, uno di quei fattori che la stanno facendo conoscere nel modo, tuttavia oggi bisogna guardare ai giovani e alla loro creatività e questo progetto è particolarmente importante, rientra in una visione di presente e futuro che condividiamo".

"L'amministrazione comunale di Perugia - ha commentato Merli - è lieta di ospitare Umbria Fashion. Entusiasmante soprattutto l'attenzione rivolta alle nuove generazioni. Riprendere la storia e metterla in connessione con il futuro e le nuove tecnologie, infatti, per i giovani può essere uno stimolo a esplorare questi ambiti".

Il format di Umbria Fashion prevede, nei due pomeriggi dell'evento, presentazioni di libri, fashion show, premiazioni e un contest per giovani stilisti emergenti, che si svolgerà sabato con le premiazioni domenica.



