Riprendono gli Incontri e dialoghi al Santa Guliana

Dopo la pausa estiva, riprendono gli "Incontri e dialoghi a Santa Guliana", nel consueto scenario della Scuola di lingue estere dell'esercito, monumento storico della città di Perugia. Protagonista del primo appuntamento, giovedì 19 ottobre alle ore 17.30, è il professor Luca Ferrucci, docente ordinario di Economia e management delle imprese della Università degli Studi di Perugia, che ha pubblicato centinaia di ricerche e articoli in prestigiose riviste internazionali.

L'ultimo tema su cui si sono concentrati gli studi è "Come il Covid ha cambiato l'Economia".

L'incontro sarà coordinato dai giornalisti Mario Mariano e Massimo Sbardella. Anche durante questo ciclo sarà possibile fare una visita guidata che permetterà di conoscere le bellezze artistiche dell'ex convento, monumento storico del terzo millennio.

L'appuntamento sarà anche l'occasione per il generale Emiliano Vigorita, comandante della Scuola di lingue estere dell'esercito da due anni, di salutare le autorità civili e militare e la cittadinanza di Perugia.



