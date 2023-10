La mediazione al centro di convegno della Camera commercio

Le novità sulla mediazione civile e commerciale, da obbligo burocratico a reale opportunità per una soluzione alternativa delle controversie sono state al centro di un convegno presso la sede di Terni della Camera di commercio dell'Umbria che ha promosso l'iniziativa insieme al Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria a cui hanno parte i più importanti studiosi di processualistica civile in Italia.

"Il successo di una mediazione - è stato detto nel convengo concluso questa mattina a Terni - dipende certo anche dalla volontà delle parti di trovare effettivamente un accordo, ma anche dall'opera del mediatore, professionista qualificato e specializzato nelle tecniche per avvicinare le parti nelle loro posizioni".

In Umbria le mediazioni gestite dall'Organismo della Camera di commercio, presso le due sedi di Perugia e Terni, sono circa cento all'anno, trend costante negli ultimi tre e in media circa il 10% delle mediazioni si conclude con un accordo.

I lavori sono stati aperti venerdì dal segretario generale dell'ente camerale Federico Sisti che ha sottolineato come il ricorso alla mediazione sia anche un passaggio culturale che deve essere ancora ben assorbito dagli imprenditori "Abbiamo necessità di far entrare il meccanismo della conciliazione - ha detto - nella mentalità dei nostri imprenditori che ne devono comprendere i vantaggi oggettivi, il nostro sistema camerale da sempre ha creduto in questo strumento di risoluzione delle controversie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA