Guida in comunicazione aumentativa per Valle Signorelli

Dopo l'arte contemporanea, il Rinascimento. Ci sarà una guida in comunicazione aumentativa e alternativa realizzata da 11 giovani disabili per la mostra "La Valle di Signorelli", evento che Città di Castello e i comuni alta valle del Tevere hanno organizzato in occasione del 500enario morte dell'artista. Una delle prime dedicate ad un autore e non ad un museo. Storia, arte e cultura "senza barriere" quindi a Città di Castello, che ha così due guide speciali "dei simboli" e "immagini" per i musei Burri, la Pinacoteca e Signorelli.

Martedi 17 Ottobre alle 17 è prevista la presentazione ufficiale, presso la pinacoteca comunale, alla presenza del sindaco, Luca Secondi, degli assessori alla Cultura e Politiche Sociali, Michela Botteghi e Benedetta Calagreti, del presidente della cooperativa "La Rondine", Luciano Veschi, presenti i giovani, veri e propri protagonisti, che l'hanno realizzata: Aurora Bazzurri, Nizar Douari, Gioia Giorgi, Alberto Marinelli, Mattia Melelli, Matteo Pericoli, Mirko Pietosi, Matteo Ricci, Giacomo Testi, Livia Tose e Luca Varzi.

"Nel cinquecentenario, abbiamo pensato di dedicare la guida a Luca Signorelli, che mette al centro la Pinacoteca, il nostro museo maggiore, e coinvolge in un'ottica di Vallata più comuni, così da valorizzare anche il lavoro di rete che stiamo compiendo, sperando che diventi una modalità ordinaria dell'attività istituzionale. Il lavoro che hanno fatto questi ragazzi è straordinario, commovente e ci riempie di orgoglio per il valore culturale e sociale universale che racchiude, un messaggio straordinario che farà della nostra città, una città senza barriere di ogni natura", hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e gli assessori Botteghi e Calagreti. I quali hanno annunciato che mercoledi 18 ottobre, i ragazzi protagonisti del progetto delle guide di Burri e Luca Signorelli saranno ricevuti in udienza dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.





