E' tornato regolare il traffico sulla E45 dopo che era stato bloccato in entrambe le direzioni di marcia in prossimità dello svincolo di Pantalla a causa di un mezzo pesante in avaria. Lo si è appreso dall'Anas.

Due incidenti non gravi erano stati registrati invece in mattinata nella zona di Collestrada creando qualche problema al traffico. Entrambi sono stati rapidamente risolti e la situazione è quindi normale.



