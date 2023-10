Promosso il servizio Stima della Borsa immobiliare dell'Umbria

Il servizio Stima immobiliare certificata della Borsa immobiliare dell'Umbria promosso a pieni voti da operatori e Ordini professionali. È emerso nel convegno dal titolo "Stima immobiliare certificata - vantaggi, utilizzo, opportunità", tenuto a Perugia nella sede dell'ente camerale. È stato rilevato come il servizio, proveniendo da una fonte "super partes" in quanto organismo pubblico, sia particolarmente adatto all'utilizzo da parte di studi legali, notarili e di consulenza fiscale e contabile.

Ma arrivano anche suggerimenti dagli Ordini professionali: "Potrebbe essere utile per la Borsa immobiliare dell'Umbria stipulare convenzioni nell'ambito dei tribunali o nell'ambito degli organismi di mediazione, come appunto quello presente nelle stesse Camere di commercio, nei casi in cui operi la trasferibilità dell'immobile e ci sia la necessità di un dato certo e affidabile".

Intanto la Provincia di Perugia ha via via richiesto la stima di 20 immobili di sua proprietà, alcuni di notevole importanza, come ad esempio Villa Fidelia a Spello e Villa Redenta a Spoleto.

Ha aperto i lavori il dirigente finanza, gestione e legislativo della Camera di commercio, Mario Pera, il quale ha ricordato, fra l'altro - riferisce lo stesso ente camerale - che la Borsa immobiliare dell'Umbria è stata chiamata dall'Agenzia delle entrate a far parte del comitato consultivo tecnico, organismo che rappresenta il tavolo di confronto e consultazione tecnica tra Agenzia del territorio, gli operatori tecnico-economici del mercato immobiliare e i rappresentanti di alcune principali istituzioni locali, in merito all'aggiornamento della banca dati delle quotazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare provinciale.



