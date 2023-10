L'oca vinta al palio diventa la mascotte di famiglia

Ha ricevuto un'oca come premio per il successo nel secolare palio di Città di Castello che lo ha visto primeggiare un anno fa nell'edizione dedicata ai ragazzi e da quel giorno per Pietro Sacerdoti Coen, 13 anni, studente della provincia di Bologna, "Giovanna" è diventata invece una vera e propria mascotte di famiglia. Una storia che il ragazzo ha raccontato in una lettera inviata al sindaco Luca Secondi, al presidente della società Rionale "Mattonata", Dino Braganti, ed al segretario Paolo Alunni, per congratularsi con l'organizzazione. Testo ora reso noto dal Comune.

Il ragazzo è riuscito a vincere il palio - ha raccontato - "infilando la lancia di legno nel foro collocato sotto ad un catino pieno d'acqua appeso in alto il tutto stando in piedi su un carretto in movimento trainato da due adulti, come vuole da secoli la tradizione del Palio anche nell'edizione dedicata ai più piccoli che si svolge in piazza delle oche nel cuore dello storico quartiere". E l'oca è stato il suo premio. "Da quel momento - ha scritto il ragazzo - vive felice nel giardino di una nostra vicina di casa che ha spazio adeguato dove può liberamente scorazzare: condivide quello spazio verde con un'altra oca, Neve, salvata da un allevamento intensivo.

Torneremo a Città di Castello perché ora c'è Giovanna che ci lega alla vostra città e alle tradizioni secolari di eventi di grande fascino e suggestione come il Palio dell'Oca".

Il sindaco Luca Secondi ha ringraziato Pietro e la sua famiglia. "Saremo felici di ricevervi in comune - gli ha detto -, il vostro messaggio c'ha davvero colpiti. Il racconto di Pietro e dell'amicizia con la oca Giovanna ormai appartiene alla storia di vita quotidiana, che è anche questo".

Il Palio dell'Oca è la rievocazione più antica della città, con origini che risalgono al periodo compreso tra il 1200 e il 1300.



