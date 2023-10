Leopoldo Galletti, 'io a Todi un po' come il Gobbo di Notre Dame'

"Il teatro comunale di Todi è come fosse casa mia, ha ragione il sindaco quando dice che sono un po' come Quasimodo, il Gobbo di Notre Dame. Un po' mi ci sento davvero": a dirlo all'ANSA è Leopoldo Galletti, storico direttore di sala che dopo 31 anni trascorsi a prendersi cura del palcoscenico più importante della città si accinge alla pensione. Conosce ogni angolo del teatro costruito da Carlo Gatteschi nel 1872, ma soprattutto si è preso cura del dietro le quinte e del "sopra" del teatro stesso: un luogo dove il tempo si è fermato al 1800, e dove sono custodite meravigliose e originali macchine di scena dell'epoca per simulare la pioggia, il tuono, il fulmine.

E poi la presenza dell'antico argano per sollevare scenografie e altri pesi, il timone ligneo per riavvolgere le corde e l'orologio. L'appellativo di Gobbo di Notre Dame, il personaggio ideato da Victor Hugo, Galletti se lo è guadagnato per l'amore e la passione che ha dedicato al teatro tuderte, fino ad "esserne l'anima", come racconta il sindaco, Antonino Ruggiano, che sta meditando di trovare una formula che possa trattenere il direttore nel suo ruolo, anche se in pensione.

"Ho dedicato tutta la mia vita a questo luogo - spiega Galletti - che per me è un luogo magico come magico è il teatro.

Qui ho visto passare il meglio della cultura e dello spettacolo degli ultimi decenni, per me, semplice geometra, è stata una grande opportunità di crescita". Nel cassetto dei ricordi pesca mille aneddoti, come quando mise in scena suo figlio di due anni, "perché non eravamo riusciti a trovare un bambino per la Madama Butterfly"; o quando si fece portare una pesante incudine a pochi minuti dall'inizio dello spettacolo per un concerto di inizio anno.

Tra i ricordi c'è purtroppo anche l'incendio del palazzo Vignola a seguito del quale morirono 36 persone: Galletti fu uno dei primi ad entrare nel palazzo in fiamme. "Quel dramma - dice - me lo sono sempre portato dentro e mi ha insegnato a prestare alla sicurezza un'attenzione maniacale". Come maniacale è stata la dedizione al "suo" teatro di cui conosce gli angoli più reconditi: "Se non fosse stato così che Gobbo di Notre Dame sarei stato?", chiede, sorridendo, mentre fissa la platea.





