I finalisti del Festival della canzone d'autore Proscenium

Sono stati resi noti i nomi dei 12 finalisti (134 sono state le iscrizioni pervenute) della quinta edizione di ProSceniUm Festival della canzone d'autore - Città di Assisi, il concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale che si terrà sabato 21 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi alle ore 21.00.

Si tratta, spiegano gli organizzatori, di Campi (Andrea Campi), 26enne di Bologna con il brano "Bologna sospesa"; Giòve (Giorgia Verona), 27enne di Teramo con "Vodka e nostalgia"; Kaotika (Pietro Peloso), 22enne di Foggia con "Ma cosa ci è successo"; Ida Nastri, 38enne di Roma con "80"; Munendo, 41enne di Roma con "Zanzare"; L3TI (Letizia Bonucci), 29enne di Gualdo Tadino con "Ordine Imperfetto"; Marco Villan, 26enne di Benevento con "Senza fare rumore"; La Mandirola (Elisa Mandirola), 31enne di Pavia con "Guendalina"; Pier (Pierfrancesco Speziale), 32enne di Pescara con "L'abbraccio di Pompei"; Solochiara (Chiara Felici), 22enne di Roma con "Trovo tutto quando ti perdo"; Simone (Simone Castelluccio), 20enne di Salerno con "Mistica"; Tommy Mauri (Tommaso Mauri), 23enne di Monza con "Cast away".

La manifestazione (i biglietti sono in vendita su ticketitalia.com) sarà presentata da Luca Ward affiancato da Loredana Torresi che, nel "Dopo Festival" in programma domenica 22 ottobre alle ore 18.00 al centro commerciale Collestrada, salirà anche sul palco insieme all'imitatore e cantante Antonio Mezzancella.

Fra i numerosi ospiti attesi, Raf, Claudio Cecchetto, Karima, Russell Russell. La manifestazione, ideata ed organizzata dall'associazione "Proscenium - Progetto scenico umbro", vanta una propria orchestra ritmo-sinfonica, diretta dal maestro Paolo Ciacci, che accompagnerà i 12 finalisti nell'esecuzione dei brani dal vivo.

La giuria, presieduta da Claudio Cecchetto, è composta da Piero Romitelli, Alessandro Bracci, Emilio Munda, Beppe Dati, fra Alessandro Giacomo Brustenghi e Gianluca Giurato. La radio ufficiale è Radio Subasio.

Durante il corso della manifestazione è previsto uno spazio dedicato alla solidarietà.



