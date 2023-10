Campagna regionale di sensibilizzazione sull'affido familiare

"Mi affido se ti affidi" è lo slogan di una campagna regionale sull'affido familiare - che mette al centro la prospettiva e l'interesse dei minori - rivolta a single e famiglie, che è stata presentata nel salone d'Onore di palazzo Donini a Perugia, dall'assessore regionale alle Politiche sociali, Luca Coletto, alla presenza della presidente Donatella Tesei.

Il progetto di informazione e sensibilizzazione - voluto dalla Regione Umbria - è stato promosso dalla Garante regionale per l'infanzia e adolescenza Maria Rita Castellani. La realizzazione è stata affidata alla media company della Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Il materiale consta di una grafica informativa (digitale e cartacea) che verrà distribuita capillarmente nei centri di contatto con potenziali genitori affidatari (istituzioni pubbliche, mediche, sanitarie, del terzo settore e sportive) e un video, con una filastrocca interpretata e animata da disegni realizzati da un bambino.

"In un contesto demografico profondamente cambiato - ha detto la presidente Tesei - le politiche della Regione Umbria mettono al centro i bisogni delle famiglie con grande attenzione ai minori. Abbiamo messo a punto una serie di iniziative a supporto, a partire dalla nascita fino al sostegno al diritto allo studio universitario, passando poi per lo sport.

L'obiettivo è di redigere una legge regionale sulla famiglia mettendo al centro il minore".

L'assessore Coletto ha rimarcato "la necessità di tutelare i bambini e i ragazzi che vivono percorsi difficili nelle loro famiglie, con l'obiettivo di farli crescere in un contesto sereno e accogliente. A tal fine - ha aggiunto - servono sentinelle sul territorio per intercettare in tempo utile le situazioni problematiche".

"Consapevole della complessità che caratterizza l'istituto dell'affido familiare - ha quindi spiegato - con Deliberazione n. 583 del 07/06/2023 la Giunta regionale ha preadottato un nuovo modello operativo condiviso sull'affidamento familiare in Umbria che ha puntato a razionalizzare l'organizzazione dei servizi con equipe interzonali che operano all'interno delle 4 zone sociali di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello già deputate al Servizio adozioni".



