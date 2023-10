Amanda Knox, ora non sono più una condannata

"Non sono più una condannata. E combatterò con i miei avvocati per dimostrare la mia innocenza una volta per tutte": Amanda Knox commenta così, con l'ANSA, la revoca da parte della Cassazione della condanna a suo carico per calunnia a Patrick Lumumba, disponendo un nuovo processo a Firenze. "Sono eternamente grata ai miei avvocati, Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia, e a Martina Cagossi, Mitja Gialuz e a Italy Innocence Project, per il loro instancabile sostegno e per la ricerca della giustizia" aggiunge.



