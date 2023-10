Alloggi universitari a Perugia, 74 posti all'Ottagono

È stato inaugurato a Fontivegge, nel cuore del complesso Ottagono poco distante dalla stazione ferroviaria di Perugia, un nuovo collegio studentesco universitario con 74 posti letto a disposizione. "È la terza apertura in meno di 20 giorni", ha sottolineato l'assessore regionale all'Istruzione Paola Agabiti, ricordando che, tra l'altro, è in corso l'iter per la firma "di un protocollo di intesa con Rfi" per ulteriori 100 posti al primo piano del fabbricato della stazione.

Intanto, grazie a 350 posti letto complessivi in più "potremo garantire un posto ad ogni studente che ha fatto richiesta ed è risultato idoneo", ha aggiunto Agabiti. Quello dell'Ottagono, dove sarà attivo 24 ore al giorno un servizio di portierato, è frutto "di un lavoro silenzioso e concluso in tempi record", ha aggiunto la presidente della Regione Donatella Tesei, intervenuta all'inaugurazione con i vertici di Adisu, Ater, Comune e Università. La palazzina dei civici 160/162, prima dismessa, è stata recuperata con fondi Pnrr. "Ater ha provveduto in tempo record alla riconversione, contiamo sia un nuovo inizio per questa area della città", ha sottolineato Emiliano Napoletti, presidente di Ater.

Soddisfazione per il lavoro svolto è stata espressa dal sindaco Andrea Romizi. "È il primo di una serie di studentati che vogliamo inserire in questo luogo". Sulla rinascita di Fontivegge, ha ricordato che "l'obiettivo si può centrare solo con la capacità di sottrarre spazi all'abbandono, inserendo vita. Oltre al protagonismo dei cittadini, sono ingredienti fondamentali per il quartiere il lavoro delle forze dell'ordine ed una visione dell'amministrazione, seguita da importanti investimenti", ha aggiunto riferendosi ai 30 milioni di Agenda urbana e del Piano periferie.



