Trovato con la droga nei pressi di una discoteca, arrestato

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Foligno, che lo hanno trovato in possesso di numerose dosi di sostanza stupefacente dopo averlo fermato per un controllo nei pressi di una discoteca della zona.

Il giovane, notato per via del suo atteggiamento ritenuto sospetto nei parcheggi della discoteca, è stato raggiunto dai poliziotti e sottoposto a al controllo che ha dato esito positivo.

E' stato infatti trovato in possesso di 18 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente tipo Mdma; quattro involucri di contenenti; 1 involucro di plastica e 91 confezioni di carta contenenti complessivamente circa 60 grammi di ketamina; 22 pasticche di ecstasy e 220 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

Gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all'abitazione del ventiquattrenne, dove è stato trovato materiale utile al confezionamento delle dosi di stupefacente.



