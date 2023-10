Inaugurazione del nuovo collegio studentesco a Perugia

Domani, venerdì 13 ottobre alle ore 15.30, alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei, degli assessori regionali Paola Agabiti ed Enrico Melasecche, del sindaco di Perugia Andrea Romizi, dei rettori dei due atenei perugini, Maurizio Oliviero e Valerio De Cesaris, del presidente di Ater Umbria Emiliano Napoletti e del commissario straordinario di dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, Luigi Rossetti, si terrà la cerimonia di inaugurazione del nuovo collegio studentesco universitario ubicato nel complesso immobiliare "Ottagono", in Via Martiri dei Lager 160/162 a Perugia.

La nuova struttura, che va ad aggiungersi alle residenze studentesche già gestite da Adisu, offrirà 74 nuovi posti letto ed è frutto di un'articolata opera di riqualificazione edilizia, attuata, su impulso della Regione Umbria - che ne riferisce in una sua nota - dall'Azienda territoriale edilizia residenziale regione Umbria (Ater) in partenariato con Adisu e trova attuazione nel Fondo complementare al Pnrr, Programma sicuro verde sociale.



