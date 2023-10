Con l'app "Orvieto Experience" alla scoperta della città

Itinerari esperienziali tra enogastronomia e artigianato per raccontare e vivere il territorio di Orvieto attraverso le sue principali eccellenze. È stata presentata al Ttg Travel Experience di Rimini, l'app "Orvieto Experience", una vera e propria bussola per orientare il turista e i visitatori alla scoperta dell'esperienza autentica di Orvieto tra visite alle cantine vitivinicole, degustazioni di olio e laboratori di ceramica.

Il progetto, realizzato dal Comune di Orvieto con la collaborazione della società Dbg Management&Consulting e cofinanziato dalla Regione Umbria nell'ambito del bando "UmbriAperta", è stato illustrato dal sindaco e assessore al Turismo, Roberta Tardani, alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, del vicepresidente della giunta regionale e assessore all'Agricoltura, Roberto Morroni, di Francesco Nini, direttore del Consorzio per la tutela dei vini di Orvieto, tra i partner dell'iniziativa, dell'olivicoltore orvietano e produttore di olio pluripremiato, Eugenio Ranchino, e della ceramista Rosaria Vagnarelli.

Scaricando l'app sul proprio dispositivo mobile, il turista avrà la possibilità di scoprire le realtà territoriali esistenti appartenenti a tre macro-aree tematiche - ceramica, vino e olio - e quindi vivere esperienze autentiche partecipando ad attività, laboratori, corsi e degustazioni per conoscere più da vicino l'anima di Orvieto e del suo territorio fatta dalle storie degli operatori e artigiani che, con il loro lavoro, portano in alto il nome della città a livello nazionale e internazionale.Orvieto Experience - ha spiegato la sindaca Tardani - è una bussola a disposizione dei turisti-visitatori per non perdere nessuna delle esperienze che può offrire il nostro territorio". “Gli obiettivi di questo progetto - ha spiegato Tardani -, costruito con la collaborazione del Consorzio Orvieto Doc, le associazioni di categoria e i ceramisti nel solco del nostro piano di marketing territoriale e del processo di digitalizzazione e innovazione dei prodotti turistici, sono diversi. In primis quello di intercettare in maniera più efficace le esigenze dei turisti di oggi e aumentarne la permanenza media nella città ma anche valorizzare il settore enogastronomico e quello artigianale che sono fonti di economia importanti per il nostro territorio”. Dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, è arrivato il plauso per “un’iniziativa molto efficace”. “Questo lavoro va nella giusta direzione”, ha commentato l’assessore all’Agricoltura, Roberto Morroni.



