Corte conti Umbria, nessun danno per il lascito Mariani

La Corte dei conti dell'Umbria ha rigettato la domanda della procura regionale contabile che aveva citato in giudizio la presidente della Regione Donatella Tesei, l'assessore Luca Coletto e l'ex sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta contestando una presunta violazione del vincolo di destinazione dell'eredità di Olga e Clara Mariani. I giudici hanno quindi riconosciuto la correttezza del comportamento degli amministratori, come da questi sempre sostenuto.

I magistrati contabili avevano quantificato il presunto danno in poco meno di 3,8 milioni di euro. Contestando tra l'altro l'ammaloramento del vecchio ospedale di Città di Castello. Anche in relazione al lascito. "La Corte dei conti ha stabilito la correttezza degli amministratori e che quella somma mai si sarebbe potuta utilizzare" ha spiegato l'avvocato Daniela Bacchetta, legale di Luciano Bacchetta.



