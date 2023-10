Bombardieri, 'tre minuti a testa per parlare con il governo'

"Abbiamo fatto un calcolo: la convocazione per venerdì del governo dura un'ora ed è per 17 sigle e se dividiamo un'ora per 17 vuol dire che avremo tre minuti a testa per illustrare le nostre posizioni e parlare della manovra": lo ha sottolineato il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri, parlando con i giornalisti a Perugia dove ha partecipato a una iniziativa della Uil Umbria nell'ambito della campagna "Diamo voce al Paese reale".

"Sui contenuti della manovra - ha detto Bombardieri -ascolteremo. Le nostre posizioni e le richieste unitarie che abbiamo fatto partono ovviamente da una risposta che deve essere data ai salari. Il mantenimento del cuneo fiscale, che però non aumenta i salari ed è una misura che dura solamente quest'anno, la detassazione degli aumenti contrattuali, la detassazione della contrattazione di secondo livello e aspettiamo ancora risposte sulla riforma del fisco, sulla riforma delle pensioni, che è stata tanto richiamata durante la campagna elettorale e ci aspettiamo risposte sulla sanità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA