Area pediatrica in progetto pronto soccorso Perugia

Nel progetto di completamento dei lavori di adeguamento del pronto soccorso dell'ospedale di Perugia è prevista un'area dedicata e riservata ai pazienti pediatrici. Lo spiega l'Azienda sottolineando che al suo interno è stato istituto un anno fa il triage pediatrico, un nuovo modello di risposta assistenziale per razionalizzare i tempi di attesa in funzione delle necessità dei piccoli pazienti che accedono all'area di primo intervento.

La nuova organizzazione dell'urgenza pediatrica, che si è conclusa a maggio di quest'anno, ha previsto l'individuazione di un apposito spazio dedicato (presso la clinica pediatrica, blocco H piano due) per il triage dei piccoli pazienti. L'area dedicata è stata individuata per facilitare gli accessi in età pediatrica e neonatale e ottimizzare spazi e risorse.

Qualora le famiglie accedano direttamente in pronto soccorso generale - spiega ancora il Santa Maria della Misericordia -, è comunque prevista la presa in carico dei pazienti pediatrici, con una rapida valutazione sanitaria e l'accompagnamento in clinica pediatrica (dove è presente l'area per il triage, con spazi per attesa visita e personale dedicato) da parte del personale sanitario.

I piccoli pazienti critici con codici di alta priorità continueranno, invece, ad essere trattati direttamente al pronto soccorso generale.



