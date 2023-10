Stima immobiliare certificata, convegno a Perugia

Un convegno per illustrare caratteristiche, peculiarità e vantaggi del servizio perizie estimative certificate offerto dalla Borsa immobiliare dell'Umbria è stato organizzato dalla Camera di commercio e dalla stessa Borsa immobiliare dell'Umbria, e si svolgerà giovedì 12 ottobre nella sede di Perugia dell'Ente camerale, in via Cacciatori delle Alpi 42.

Il convegno dal titolo "Stima Immobiliare Certificata - Vantaggi, utilizzo, opportunità", si rivolge in particolare agli Ordini professionali per far conoscere il servizio stime della Borsa immobiliare dell'Umbria che, provenendo da una fonte "super partes" in quanto organismo pubblico, lo rende particolarmente adatto all'utilizzo da parte di studi legali, notarili e di consulenza fiscale e contabile.

In questo contesto - riferisce una nota dei promotori - verranno presentati alcuni casi concreti. Il servizio stime rappresenta, infatti, uno strumento ottimale per supportare il lavoro dei professionisti che devono determinare il valore di mercato delle diverse tipologie di immobili.

Il programma prevede: la presentazione della Borsa; servizio stime e modalità di richiesta; valutazione super partes; esempio di utilizzo per i professionisti: contrattazioni, donazioni, eredità, divisioni, valutazione consistenze patrimoniali e procedure concorsuali; casi pratici e vantaggi; dibattito.

Interverranno Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Fabio Dominici, presidente del comitato di vigilanza della Borsa immobiliare dell'Umbria; Marcello Bambagioni, presidente del comitato per il listino Borsa immobiliare dell'Umbria; Mauro Cavadenti Gasperetti, componente del comitato di vigilanza della Borsa Immobiliare dell'Umbria; Enrico Guarducci, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Perugia; Andrea Sartore, presidente del Collegio notarile distrettuale di Perugia; Carlo Orlando, presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia; Stefano Stellati, segretario dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Terni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA