Quattro umbri esporranno le loro opere al Roma art week, in programma dal 23 al 28 ottobre. Si tratta di Fabrizio Borelli, fotografo e operatore cinematografico che per le tre reti Rai ha diretto programmi di informazione, politica, scienza e medicina, cultura, di Werther Germondari, artista visivo, performer e filmmaker indipendente, attento a dinamiche innovative sperimentali neo concettuali e situazioniste, di Plocayworks, ceramista che ha partecipato a numerosi workshop in Italia, Spagna, Francia e Portogallo praticando varie tecniche, ma di preferenza grès ad alta temperatura e "bucchero" a bassa temperatura e di di Benedetta Galli, artista che ha proposto di recente Stone, performance, alla Terrazza Frau a Spoleto.

Il Roma art week offrirà al pubblico un ricco calendario di mostre, open studio, performance, talk, eventi e visite guidate e mettendo così in rete artisti, gallerie, fondazioni, istituti di cultura stranieri, spazi indipendenti, curatori e amanti dell'arte.



