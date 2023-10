Mancini, bene l'approvazione della mia mozione sui tribunali

"Sono soddisfatto che finalmente, dopo due tentativi andati a vuoto, il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità la mia mozione sulla riattivazione del tribunale di Orvieto e delle sezioni distaccate di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi": lo afferma il consigliere regionale della Lega Valerio Mancini, firmatario dell'atto discusso nell'Aula di Palazzo Cesaroni questa mattina.

"I sindaci - sottolinea Mancini, in una nota della Regione - hanno coinvolto in questa battaglia di civiltà giuridica noi consiglieri regionali e i rappresentanti del governo. Pertanto portare la loro voce in Aula era doveroso, anche per rispetto dei tanti cittadini, delle imprese e degli avvocati che stanno subendo gravi disagi a causa della chiusura delle sedi distaccate del Tribunale di Perugia. Avere una giustizia di prossimità è fondamentale sia per ridurre i costi a carico dei cittadini, ma anche per una loro maggiore sicurezza. Sono certo che ora la Giunta regionale si attiverà in tutte le sedi opportune affinché il tribunale di Orvieto venga riattivato così come le sedi distaccate del tribunale di Perugia chiuse in seguito alla fallimentare riforma del 2012 operata dal governo Monti. Dato che si tratta di un tema di rilievo nazionale, che è sul tavolo del Governo, auspico - conclude - che, unitamente agli sforzi della politica, anche gli ordini delle professioni legali facciano la loro parte a sostegno di questa battaglia fondamentale per i cittadini".



