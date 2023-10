Legale pro Israele, Perugia revochi cittadinanza a Zaki

Chiede al sindaco di Perugia Andrea Romizi "di revocare la cittadinanza onoraria conferita a suo tempo a Patrick Zaki" l'avvocato Valter Biscotti, legale impegnato nei comitati pro Israele. "Zaki ha fatto delle dichiarazioni inaccettabili" aggiunge.

"Non una parola di condanna - afferma l'avvocato Biscotti - sulle migliaia di missili su Israele e sui rapimenti di centinaia di ragazzi da parte dei terroristi palestinesi. Dì pure quello che ti pare, ma non come cittadino onorario di Perugia".

Il legale ha chiesto che oltre a Perugia anche le altre città revochino la cittadinanza onoraria a Zaki.



