Famiglie allontanate da casa per riparare tubo di gas rotto

E' stato necessario anche allontanare per circa due ore dalle loro case i residenti in otto palazzine in via dei Mille a Foligno per mettere in sicurezza l'area dopo una perdita di metano da una tubazione a media pressione. Per la quale sono intervenuti i vigili del fuoco.

Durante i lavori per eseguire un nuovo allaccio ad una utenza privata, accidentalmente è stata aperta una falla nella tubazione di gas a 4,8 bar che scorre sotto il manto stradale. A scopo cautelativo con il supporto della polizia locale i vigili del fuoco hanno bloccato completamente il transito nel tratto interessato e allontanato i nuclei familiari residenti nelle otto palazzine direttamente limitrofe al luogo dell'evento.

Il gas che è fuoriuscito "copiosamente" all'aperto, si è disperso immediatamente negli strati più alti dell'atmosfera senza creare particolari situazioni pericolose, come rilevato dagli stessi vigili. Che hanno comunque mantenuto lo scenario in sicurezza presidiando la zona con una squadra, due autobotti e il funzionario di servizio.

Le emissioni sono state controllate costantemente con strumentazione elettronica allo scopo di evidenziare eventuali formazioni di miscele potenzialmente esplosive.

In seguito alla chiusura di alcune valvole a monte del guasto, è stata quindi intercettata la perdita e chiusa la falla.



